Presidente da EMASA visita serviços de montagem dos reservatórios do Mais Água e se diz satisfeito com andamento das obras

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, visitou na manhã de hoje, dia 30, os serviços de montagem dos reservatórios do Projeto Mais Água para a Cidade. Ele se disse satisfeito com o andamento das obras.

Os dois tanques, que somados têm capacidade para armazenar 8 milhões de litros d’água, estão sendo instalados nos bairros Novo Lomanto e Novo Jaçanã. O presidente da EMASA foi recepcionado pelo encarregado pelas montagens dos reservatórios João Vicente Nonato.

Mendes Filho ficou satisfeito com a evolução dos trabalhos do tanque que reservará três milhões de litros d´água, no Novo Lomanto. “Os serviços estão avançando. O quarto anel do reservatório já está sendo montado e tomando forma, o que mostra a grandiosidade deste importante equipamento”, disse entusiasmado.

O outro tanque, no Loteamento Jardim Cordier, no Bairro Novo Jaçanã, que armazenará cinco milhões de litros d´água e atenderá à demanda da zona sul da cidade, teve iniciado os serviços de montagem da base. De acordo com João Vicente Nonato, as chuvas dos últimos dias em Itabuna atrasaram a montagem do maior tanque do projeto.

“Não tivemos condições de avançar com os trabalhos no Jardim Cordier devido à geografia do terreno. A chuva provocou acúmulo de água no colchão de areia montado sobre a base”, comentou.

“Mas hoje, estamos executando as obras do piso, espalhando e posicionando as placas para a elevação do 1º nível do reservatório. Passando dessa fase, a tendência é o trabalho fluir com maior rapidez”, explicou João Vicente Nonato.

O presidente da EMASA lembrou que o Mais Água vai melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores das zonas sul, leste e oeste da cidade, que passarão a ter água todos os dias.

“A EMASA, com o apoio da Prefeitura e do Governo da Bahia, está vencendo um imenso desafio. O prefeito Augusto Castro (PSD) teve a coragem de encarar um dos maiores problemas de Itabuna, que é o abastecimento intermitente de água, dando uma resposta positiva a população”, salientou Raymundo Mendes Filho.

No Projeto Mais Água para a Cidade, estão sendo investidos cerca de R$ 30 milhões. Depois de concluído, beneficiará cerca de 140 mil pessoas, pondo fim a um problema crônico, que há quatro décadas causa transtornos e sofrimento a população de Itabuna: a falta d’água.