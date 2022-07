Presidente do PCdoB de Itabuna lamenta a morte de Fernando Gomes

O presidente do PCdoB de Itabuna, Wenceslau Júnior, lamentou o falecimento do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes Oliveira, que estava internado em um hospital em Salvador, desde o dia 14 de julho. “Mesmo tendo históricas divergências no campo ideológico, reconhecemos o seu papel e a sua importância política na história da nossa cidade, nesse momento de dor e luto, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e seguidores”, declarou.

Segundo ele, foi com tristeza que a Comunidade Grapiuna recebeu a triste notícia do seu falecimento. “Figura emblemática na política do Sul da Bahia, Fernando Gomes foi prefeito de Itabuna por cinco vezes, tendo sua trajetória política reconhecida por todos”, afirmou, acrescentando que, ele, certamente, será eternizado nas memórias históricas do município.

Fernando Gomes iniciou sua trajetória política na década de 1960, assumindo a prefeitura de Itabuna, pela primeira vez, em 1977, depois voltou a ocupar o cargo em 1989, 1997, 2005 e 2017. Também foi deputado federal de 1983 a 1988, (constituinte) 1987 a 1988 de 1995 a 1996.