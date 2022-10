Presidente do PCdoB de Itabuna Wenceslau Júnior lamenta a morte do radialista Cosme Denilson Brito

O presidente do Partido Comunista do Brasil de Itabuna, Wenceslau Júnior, lamentou profundamente a morte do radialista e microempresário itabunense, Cosme Denilson Brito Souza. O Encarcadinho, como era conhecido entre colegas da comunicação e amigos, faleceu nesta sexta-feira (28), aos 51 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral.

Neste momento de dor, Wenceslau Júnior, expressa em nome do PCdoB as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e conterrâneos do comunicador. “Era um profissional admirado por todos. Trabalhou com afinco nas rádios Jornal de Itabuna e Interativa FM. Sua morte desfalca o time do rádio e de comunicação de Itabuna”, declarou.