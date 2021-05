Presidente eleito da ACI destaca força do comércio em Itabuna

Cumprindo o estatuto da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), os empresários associados elegeram segunda-feira (17), por aclamação, o empresário Mauro Ribeiro para o biênio 2021-2023. Ele sucede o empresário Luiz Sérgio Neto Velanes, após dois mandatos representando e defendendo a classe empresarial em ações de fortalecimento do setor.

A ACI, mais antiga que a própria cidade de Itabuna, completa 113 anos no próximo dia 14 de junho, quando acontece a posse da nova diretoria, às 19 horas, na Terceira Via Hall. A entidade nasceu de uma mobilização de empresários itabunenses contra o arrocho fiscal na cobrança do imposto de consumo, no ano de 1908.

Diálogo para apoio

Empresário mais jovem da história a estar à frente da Associação centenária de Itabuna, com 34 anos de idade, Mauro é atualmente sócio-diretor da rede de Lojas Buriti, com sede no município. Agora, como presidente eleito da entidade, ele espera fortalecer cada vez mais a ACI, através do diálogo com os empresários e defender os direitos da classe, buscando o apoio dos poderes constituídos do município.

“A Associação estará de portas abertas para todos os empresários, seja ele micro, pequeno ou grande empresário, porque a Associação Comercial precisa estar a serviço das empresas, dos empresários e da população de Itabuna, para que juntos possamos desenvolver ainda mais toda essa cadeia produtiva que tem na nossa cidade e gerar mais empregos e renda”, declarou Mauro.

Diretoria

A Assembleia Geral é composta por: Presidente: Luiz Sérgio Neto Velanes; 1º Secretário: Ronaldo Abude, 2º Secretário: Luiz Roberto Vieira Ribeiro. Presidente do Conselho Diretor: Mauro Ribeiro; Vice-Presidentes do Conselho Diretor: Silvio Roberto Oliveira, Franklin Bastos, Rafle Salume, Eduardo Carqueja Júnior e Rafael Monteiro.

Integram o Conselho do Comércio: Franklin Bastos, Vera Guimarães, Valdino Cunha e José Orleans Mendonça. No Conselho da Indústria: Eduardo Carqueja Júnior, Rogério Sbardelotto, Paulo Cezar Ganem e Jorge Luiz Pires. No Conselho de Prestação de Serviços: Rafle Salume, Tarik Vervloet Fontes, Ludmila Vieira e Vitor Bourbon.

No Conselho de Comunicação: Silvio Roberto, Sebastião Nunes Sampaio Barros, Nelson Báfica e Carolina Fajardo. No Conselho de Agricultura e Pecuária, Rafael Monteiro, Janilton Mascarenhas, Newton Isozaki, John Nascimento. Na Comissão de Contas I: Jorge Luiz Pires, Tarik Vervloet Fontes e Viviane Fernandes. Na Comissão de Contas II: Luiz Marcel Silva Ribeiro, Wellington Ferraz e José Adauto.