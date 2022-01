Presidente Erasmo Ávila convida prefeito para discutir auxílio às famílias afetadas pelas chuvas em Itabuna

O presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, Erasmo Ávila, e o prefeito Augusto Castro discutirão nesta terça-feira (4) os ajustes finais para lançamento do programa “Auxílio Recomeço”, destinado às famílias atingidas pelas chuvas que castigaram a cidade em dezembro.

Ávila destacou que o intuito maior é dar total transparência a todas as etapas do processo. Para tanto, a reunião também contará com a participação do secretário da Fazenda e Orçamento, Davi Dultra.

O projeto, que visa liberar recursos referentes à assistência às vítimas dos temporais, foi aprovado em caráter de urgência pela Casa, durante sessão extraordinária.

Com a decretação do estado de calamidade pública, uma frente parlamentar atuante e engajada em apoiar as decisões do Município é crucial para garantir condições dignas à população itabunense.