Presidente Regional do PSD comemora aumento do número de prefeitos

O Partido Social Democrático (PSD), sob a liderança do senador Otto Alencar (PSD), elegeu 114 prefeitos em 2024, número maior que 2020, quando chegou ao comado de 108 prefeituras. No Sul e Extremo Sul da Bahia, os social-democratas venceram em catorze municípios, com destaques para Itabuna, onde o prefeito Augusto Castro, quebrou o tabu da reeleição e obteve mais de 65 mil votos e Eunápolis, onde Robério Oliveira, retora ao comando da administração municipal.

Para o presidente regional do PSD, Alcântara Pellegrini, o excelente desempenho do partido na Bahia é fruto do trabalho e da liderança do senador Otto Alencar, presidente estadual da legenda.

“Nosso partido tem um líder nato, o senador Otto Alencar, que estruturou o PSD em todos os municípios da Bahia, e o deputado federal Paulo Magalhães, também teve importante papel neste contexto”, afirma Pellegrini.

O presidente regional do PSD, destaca ainda que o partido sai do do último processo eleitoral fortalecido para 2026. “O trabalho realizado em 2024 contribuirá para ampliar o número de parlamentares estaduais e federais em 2026, pois contaremos com prefeitos que irão trabalhar para fortalecer o partido na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal”, prevê Alcantara Pellegrini.

Além das prefeituras de Itabuna e Eunápolis, no Sul e Extremo Sul da Bahia, o PSD também elegeu prefeitos nos seguintes municípios: Itabela (Ricardo Flauzino), Belmonte (Iedo Elias), Caravelas (Dr Adauto) Prado (Gilvan da Silva Santos), Jussari (Orleans Mascarenhas), Itaju do Colônia (Elder Fontes), Arataca (Fernando Mansur – Ferlur), Ibicuí (Salomão Cerqueira), Camacan (Paulo do Gás), Coaraci (Miltinho do Axé), Maraú (Dr. Ravan) e Santa Cruz da Vitória (Professor Maurício).