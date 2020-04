Preso acusado de matar mulher e acompanhar crime pelo celular

Está preso na cidade de Primavera do Leste, interior do Mato Grosso, um homem acusado de ter mandado matar a própria amante na Bahia e até presenciado o crime pelo celular. Jeanderson da Silva Araújo Pereira, de 24 anos, tinha um mandado de prisão em aberto, porque a vítima sobreviveu e o denunciou à Polícia Civil baiana.

De acordo com as investigações, ele é apontado como um dos líderes da principal organização criminosa que atua na Bahia e estava escondido na casa de um amigo. No momento da detenção, portava documentos falsos e um revólver calibre 38. Ele estaria no município mato-grossense há uma semana e planejava, inclusive, uma viagem até a fronteira do Brasil com a Bolívia, para negociar a compra e venda de entorpecentes.

A prisão integra um trabalho conjunto das polícias do Mato Grosso e da Bahia, para localizar outros envolvidos no esquema. “Pessoas como ele não andam solitárias; já estamos envidando esforços no levantamento dessas outras pessoas e, por conseguinte, a captura delas todas”, diz um dos delegados responsáveis pela investigação.

Jeanderson deve ser transferido nos próximos dias para um presídio da Bahia.