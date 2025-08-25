Preso assassino das três mulheres em Ilhéus

Um homem foi preso ontem como suspeito do assassinato de três mulheres em Ilhéus. Ele passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, 25, e confessou ter participado do crime.

Os detalhes do triplo homicídio, conseguidos pela polícia através do interrogatório do criminoso, ainda não foram divulgados para imprensa.

As investigações, feitas por uma força -tarefa, continuam com o objetivo de identificar outros possíveis participantes do crime, que teve ampla repercussão nacional.

Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e sua filha Mariana, saíram para manhã na Praia dos Milionários no último dia 15, e desapareceram.

No dia seguinte, foram encontradas mortas na mesma praia, em uma de vegetação nas proximidades da AABB. Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino, em Ilhéus, enquanto que Mariana era estudante universitária.