Preso PM da reserva suspeito de envolvimento com grupos de extermínio e jogos de azar

Equipes do Ministério Público e da Secretaria da Segurança Pública (COGER, PC e PM) prenderam nesta quarta-feira (29), um policial militar da reserva, suspeito de envolvimento com grupos de extermínio e jogos de azar, na região Sudoeste da Bahia. Armas, munições, cofre e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

As Operações Reciclagem e Jogo Sujo foram promovidas simultâneamente na cidade de Vitória da Conquista. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pelas equipes.

Poliana Lima/ ASCOM SSP

Na Operação Reciclagem foram apreendidos duas pistolas, carregadores, munições, celulares e tablet. Um policial militar da ativa é investigado.

Dois revólveres calibres 22 e 32, munições, celulares e um cofre foram encontrados pelas equipes durante cumprimentos de ordens judiciais da Operação Jogo Sujo. Um sargento PM aposentado e um comparsa foram presos.

As ações integradas foram promovidas pela Força Correcional Especial Integrada (Force) da Corregedoria Geral da SSP, pelos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) do MP, com o apoio da Polícia Civil, por meio das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Vitória da Conquista e de Brumado, além da Corregedoria da Polícia Militar.

Texto e imagens: Poliana Lima