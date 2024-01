Preso policial que matou mulher em Ilhéus

Nesta quinta-feira (18), a Polícia Civil prendeu o policial militar João Wagner Madureira, conhecido como Cenoura, que matou Fernanda dos Santos Pereira, de 24 anos, num posto de combustíveis, em Ilhéus. O crime aconteceu na quinta-feira da semana anterior (11).

O mandado de detenção foi cumprido por equipes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus e da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin). A prisão teve o apoio da 69ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que atua na zona sul da cidade.

A medida cautelar foi solicitada ao Poder Judiciário, pelo titular do Núcleo de Homicídios, delegado Helder Carvalhal de Almeida, um dia depois do crime. “O mandado de prisão foi solicitado sob sigilo, com o objetivo de preservar o inquérito policial, onde reunimos todos os elementos probatórios que comprovaram a materialidade e a autoria”, informou o delegado.

Ainda segundo ele, o principal indicativo para motivação do crime é de ato fútil. “A situação iniciou com um desentendimento entre a vítima e a tia do autor. O policial tomou partido da tia e começou as agressões, culminando no homicídio”, detalhou.

As investigações seguem para complementar o esclarecimento do caso. O autor passou por exames periciais e seguirá à disposição do Poder Judiciário.

Imagens

Uma câmera de segurança registrou o crime. A gravação, que aparece na internet, mostra Fernanda se abaixando para pegar algo no chão, quando Cenoura se aproxima, empunhando uma arma, e a agride com um chute. A vítima se levanta e tenta se afastar do agressor, mas é perseguida. Ela reage e acaba sendo baleada na cabeça (reveja).

O policial se apresentou na delegacia segunda-feira, após passar o flagrante. Como o mandado de prisão ainda não havia sido expedido, ele foi liberado depois do depoimento. Aos investigadores, Cenoura teria dito que os disparos foram acidentais. (Com informações do Pimenta).