Pressão alta põe Augusto Castro entre grupos de risco no coronavírus

O ex-deputado estadual Augusto Castro (foto), que segue entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, está no grupo de pessoas com maior tendência de gravidade no caso de contaminação por coronavírus. Aos 50 anos, ele tem uma doença prévia, a hipertensão – a tão conhecida pressão alta.

Por isso, além da ventilação mecânica, está fazendo uso de medicamentos para controlar a pressão. “Ele está sendo monitorado numa unidade específica do hospital, criada só pra tratar esse tipo de doença”, esclareceu o médico Eduardo Kowalski, que integra o comitê para enfrentamento do coronavírus em Itabuna.

Em entrevista à TV Santa Cruz, ele disse que o referido comitê busca uma relação entre o Hospital de Base e a Santa Casa, para criar unidades em que um possa suprir a necessidade do outro. “Às vezes está faltando medicamento, equipamento e a gente faz essa troca; então, há uma relação boa com a Secretaria de Saúde, pra criar um plano diretor e enfrentar essa doença na cidade”, afirmou.

Dr. Eduardo esclareceu, ainda, que a Vigilância Epidemiológica já identificou as pessoas que tiveram contato com ex-parlamentar e, inclusive, a família dele foi orientada a “ficar em restrição domiciliar”.