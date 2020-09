Prevenção ao suicídio é tema de debate da Faculdade de Ilhéus

A campanha nacional Setembro Amarelo, que incentiva ações de prevenção ao suicídio, ganha reforço com o debate que será realizado pela Faculdade de Ilhéus nesta terça-feira (22). A discussão sobre o tema terá transmissão ao vivo e aberta pelo canal da instituição no Youtube. A iniciativa é do colegiado do curso de Psicologia, que convidou três especialistas de renome para participarem do evento, com início às 19 horas.

Os palestrantes serão o professor Allan Martins Mohr, Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR); o professor Pedro Andrade das Virgens, Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutorando em Psicologia pela UFBA; e a professora Simony de Souza Faria, Mestra em Gestão de Programas e Serviços de Saúde e doutoranda em Psicologia na Universidade Federal do Maranhão.

Conforme o coordenador do curso de Psicologia, Lahiri Argollo, o “Setembro Amarelo” é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015 e o debate promovido pela Faculdade pretende discutir essa questão a partir de diferentes abordagens psicológicas. Dirigido aos estudantes de Psicologia, o evento é aberto à população que poderá acompanhá-lo no canal do Youtube/faculdadedeilheusoficial e fazer perguntas pelo chat.

Plantão Psicológico

O professor Lahiri Argollo destaca que a instituição já oferece um atendimento gratuito de plantão psicológico à população, através da Clínica Escola de Psicologia. Devido às medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da covid-19, o serviço está sendo prestado de modo on-line, através de plataforma digital.

O serviço Plantão Psicológico é dirigido a adolescentes e adultos em situações psicológicas pontuais ou emergenciais, de segunda a sexta-feira. O agendamento pode ser feito na segunda e quarta-feira, das 10 às 16 horas, pelo telefone (73)2101-1747.