Previdência Estadual convoca mais de 11 mil aposentados, pensionistas e inativos para a Prova de Vida

A Superintendência de Previdência (Suprev), ligada à Secretaria da Administração (Saeb), inicia em janeiro a Prova de Vida 2024, voltado à atualização cadastral de aposentados, pensionistas e inativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia e ao Sistema de Proteção Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares. Foram convocados a realizar o procedimento, já neste mês, 11.103 beneficiários vinculados ao Poder Executivo e outros 336, oriundos do Ministério Público (MPBA) e do Tribunal de Justiça (TJBA).

Como no ano passado, será adotado como critério de convocação o aniversário do aposentado, pensionista ou inativo: ou seja, o beneficiário deve realizar a Prova de Vida no mês em que irá completar nova idade. Desta forma, quem recebeu o chamamento em janeiro tem até o dia 31 para o procedimento. Os aniversariantes de fevereiro deverão realizar a Prova da Vida até o dia 29 daquele mês – e assim sucessivamente.

Em paralelo, a Previdência Estadual está chamando a atenção de outros 4.226 aposentados, pensionistas e inativos convocados no período de outubro a dezembro de 2023 e que ainda não atualizaram seus dados cadastrais. Este grupo deve regularizar a sua situação e evitar a interrupção no pagamento. “A prova de vida é fundamental para que a Previdência possa evitar pagamentos indevidos e tentativas de fraudes”, explica a coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Sílvia Machado.

Modalidades

Para garantir mais comodidade e segurança aos beneficiários, a Suprev oferece três modalidades para realização da Prova de Vida: por aplicativo, por vídeoatendimento ou presencialmente nos postos da Rede SAC. Disponível apenas para os beneficiários que estão dentro do prazo, a Prova de Vida Digital pode ser feita de qualquer celular com acesso à internet pelo GOV.BR, do Governo Federal. Para tanto, é preciso baixar o aplicativo e criar uma conta na plataforma: no YouTube da Saeb os usuários encontram um vídeo com o passo a passo completo para o procedimento (https://www.youtube.com/watch?v=bBWM6qFa9ko).

Já o atendimento por vídeo e presencial está disponível a todos os convocados, incluindo retardatários. Basta realizar agendamento no ba.gov.br, plataforma de serviços do Estado, ou no call center da Suprev/SAC, pelos telefones: 0800 071 5353 (para ligações gratuitas por celular ou fixo, de qualquer lugar do Brasil) e (071) 4020-5353 (para Salvador e Região Metropolitana, de telefone fixo ou celular). Mais informações podem ser obtidas no RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br).