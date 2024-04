Previsão de chuva até sábado em Ilhéus

Esta semana começou com tempo bastante feio e chuvas intensas e, conforme a previsão dos órgãos responsáveis, estas chuvas, apesar de mais brandas, continuarão ao longo da semana. Para se ter uma ideia, foi medido quase 100 mm em 24 horas – das 9h15 de segunda-feira (15), às 9h15 de terça-feira (16) –, de acordo com a Estação de Medição da Conquista. Ainda há previsão de mais 116 mm de chuvas até sábado (20).

Com isso, a Defesa Civil local mantém-se em alerta máximo, agindo prontamente para proteger os cidadãos. Já foram realizadas ações de contenção na Conquista e no Basílio e vem intensificando também as ações preventivas e mitigadoras em todo o município, com maior atenção para as regiões vulneráveis.

As equipes da Defesa Civil permanecem em regime de plantão, prontas para atender com urgência qualquer situação de risco enfrentada pela população. É fundamental que os moradores estejam atentos aos sinais de perigo e busquem ajuda imediatamente ao identificá-los. Problemas como rachaduras ou fissuras em imóveis, sinais sonoros ou quaisquer sinais de instabilidades nas encostas devem ser reportados. Para acionar a Defesa Civil, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp, para o número (73) 97400-7521, ou ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193.

Diante das adversidades climáticas, a união e a colaboração de todos se tornam essenciais para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade ilheense. A Prefeitura de Ilhéus está pronta para agir e dar todo apoio necessário à população, sempre visando a sua segurança e proteção.