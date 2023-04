Previsão de mais chuva para esta segunda em Ilhéus

Defesa Civil de Ilhéus emitiu alerta laranja de perigo de chuvas intensas no município. A previsão é que o acumulado fique entre 60 e 90 mm nesta segunda-feira (24). Devido ao grande volume de chuva previsto para as próximas 24 horas, as equipes da Prefeitura, Corpo de Bombeiros Militar e Civil seguem em campo realizando as orientações às famílias que residem em áreas de risco e intervenções necessárias para minimizar os danos nessas localidades.

O Comitê de Crise instituído pela Prefeitura é responsável pela logística da alimentação, roupas e itens básicos para as famílias desabrigadas e desalojadas. As equipes também atuam com máquinas na recuperação de áreas atingidas, além de trabalhar na prevenção, limpando canais e desobstruindo vias públicas.

A Prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos aos riscos geológicos, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, através do número: (73) 97400-7521 ou ligar para o Corpo de Bombeiros pela Central 193.

De acordo com o último boletim informativo, o município registrou 467 pessoas afetadas, sendo 74 famílias desalojadas e 7 desabrigadas.