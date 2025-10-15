PRIMEIRA-DAMA ANDRÉA CASTRO SE TORNA MADRINHA DA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DA SANTA CASA DE ITABUNA

Um café da manhã realizado na Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna reuniu, na manhã desta quarta-feira (15), a primeira-dama de Itabuna, Andréa Castro, o provedor da instituição Francisco Valdece, membros da provedoria, irmãs religiosas da Congregação de Santa Catarina de Senna e a coordenadora médica da Oncologia da Santa Casa, a médica hematologista Regiana Quinto.

Durante o encontro, marcado por emoção, partilha e gratidão, a primeira-dama foi convidada pela provedoria para ser madrinha do Serviço de Oncologia Pediátrica da Santa Casa, em reconhecimento ao apoio, sensibilidade e dedicação às causas sociais e ao cuidado com as crianças em tratamento oncológico.

Emocionada, Andréa Castro agradeceu o convite e destacou o compromisso da gestão municipal e pessoal com a saúde e o acolhimento infantil.“Ser madrinha da Oncologia Pediátrica da Santa Casa é uma honra que recebo com o coração cheio de gratidão. Acompanho de perto o trabalho realizado aqui e sei o quanto essa equipe se dedica para oferecer não apenas tratamento, mas também amor e esperança a cada criança e família. Esse convite representa um chamado à responsabilidade e à solidariedade. Quero contribuir para fortalecer ainda mais esse serviço essencial para nossa cidade e para toda a região”, afirmou.



SIMBOLISMO



A médica Regiana Quinto, coordenadora médica da Oncologia da Santa Casa de Itabuna, destacou o simbolismo da homenagem e o incentivo que a presença da primeira-dama traz à equipe.“A madrinha chega como uma inspiração. A oncologia pediátrica da Santa Casa é feita de técnica e afeto, e esse apoio reforça nossa missão de cuidar com excelência e humanização, tenho certeza que Andréa desempenhará um papel fundamental para o fortalecimento do nosso serviço”, disse.

O provedor da Santa Casa ressaltou a importância da parceria e do envolvimento da sociedade civil no fortalecimento da instituição. “Ter Andréa Castro como madrinha da oncologia pediátrica é motivo de alegria e esperança. Esse gesto simboliza cuidado, compromisso e fé, valores que definem a história da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna”, afirmou.

Com mais de um século de história, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna reafirma sua missão de oferecer assistência humanizada e de qualidade, fortalecendo a atenção oncológica no sul da Bahia e promovendo saúde, fé e solidariedade a todos que buscam acolhimento e cuidado.