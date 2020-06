Primeira-dama de Itabuna confirma: está com Coronavírus

A primeira-fama de Itabuna, Sandra Neilma, confirmou no Facebook que testou positivo para o Coronavírus. No post em que aparece de máscara, ela informa que, em quarentena, segue a todas as orientações da Vigilância Sanitária.

São protocolos para evitar a transmissão do vírus para as demais de pessoas de sua casa, como o prefeito Fernando Gomes, seu marido. Sandra Neilma é, além da primeira-dama da cidade, Secretária de Desenvolvimento Social do município.

Boletim

Portanto, a secretária entrou nesta quinta-feira, 18, para a lista das 1.696 pessoas infectadas pelo Coronavírus em Itabuna, como mostra o último boletim epidemiológico. Ela, porém, diz que está sem sintomas.

O boletim registra ainda 59 óbitos e 14 internamentos na UTI, de pacientes com Covid-19. Mas há um dado positivo no boletim: 719 pessoas já foram curadas da doença desde a descoberta do primeiro caso em Itabuna.