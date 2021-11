Primeira fase do Mutirão do Diabetes atende 1.200 pacientes pré-selecionadas

Em um novo formato e com novidades tecnológicas que contribuem para celeridade no diagnóstico das formas graves da doença, Itabuna sedia a 17ª edição do Mutirão do Diabetes. A primeira fase acontece nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5, no Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente (Caic Jorge Amado), no Jardim Primavera, das 8 às 16 horas.



A expectativa é de que 1.200 pacientes diabéticos pré-selecionados pelos Agentes Comunitários de Saúde sejam atendidos nestes dois dias do evento que tem como tema “Unidos pelo Diabetes em Ação”. Os pacientes foram cadastrados por meio de uma triagem realizada pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

“Nós, enquanto Prefeitura de Itabuna, ficamos orgulhosos em mostrar ao Brasil como Itabuna pode ser pioneira em um evento de saúde tão grandioso como este”, frisou a secretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar. Ela informa que na segunda fase do Mutirão, no próximo dia 20, a Prefeitura permanecerá firme na parceria com atendimento na Policlínica Municipal Dois de Julho para os casos graves, triados na primeira fase do Mutirão.



O presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, o oftalmologista Rafael Andrade, chama a atenção para as novidades que acompanham este novo formato do Mutirão, em razão da necessidade de seguir protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Mudamos o formato de demanda aberta para atendimento agendado. Mas, Itabuna continua sendo destaque no cenário nacional por realizar a maior campanha do país, mesmo sendo fechada. E o melhor de tudo isso, é que continuamos garantindo assistência aos pacientes”, comenta Rafael Andrade.

Ele ressalta que o Mutirão do Diabetes se apresenta como um amplo programa de atendimento da população, reunindo em um só lugar, vários parceiros para ações de conscientização, triagem, acompanhamento e tratamento da doença. “Este ano, temos a novidade dos recursos da telemedicina e do sistema de inteligência artificial, que nos auxilia no diagnóstico preciso das formas graves do diabetes em até 70% dos casos”, explica.

Moradora do bairro de Fátima, dona Joana Santana, 72 anos, conta que este foi o primeiro ano em que participou do mutirão. “Gostei muito do atendimento. É um reforço a mais no tratamento desta doença que é tão perigosa”, sintetiza.

A edição 2021 do Mutirão do Diabetes foi lançada na noite de quarta-feira, dia 3, no Hospital Beira Rio, contando com a participação de representante de entidades ligadas ao setor comercial e empresarial do município, a exemplo do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), Mauro Ribeiro, e dos representantes do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista, José Adauto Vieira e Eduardo Carqueija Junior.

O vice-prefeito e secretário de Esportes e Lazer, Enderson Guinho, a secretária municipal de Saúde Lívia Mendes e a subsecretaria Lânia Peixoto, vereadores Israel Cardoso (PTC) e Francisco Gomes (PSD) também estiveram presentes no lançamento representando a Câmara Municipal de Itabuna.