Théo, nome próprio de origem grega que significa “Deus Supremo”, é o primeiro bebê nascido no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, em 2023.

Filho do casal Henrique Sodré e Eduarda Almeida, residentes no município, Théo nasceu aos 36 minutos do primeiro dia do ano, de parto natural, pesando 3.690 kg e medindo 52 centímetros.

O bebê foi recebido com festa pela equipe plantonista do HMIJS.