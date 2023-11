Primeiro quiosque da FINI no Sul da Bahia é inaugurado no Shopping Jequitibá

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, referência em comércio e lazer no Sul da Bahia, celebrou mais um marco com a inauguração da primeira franquia de quiosque da marca internacional de balas de gelatina FINI.

O quiosque representa mais um passo na diversificação e aprimoramento da oferta de entretenimento e novidades de produtos aos clientes. A inauguração aconteceu no dia 22 e o quiosque está localizado próximo à decoração natalina. A presença da FINI no Shopping Jequitibá oferece aos consumidores uma experiência única, repleta de cores, sabores e opções de produtos que contêm ícones da marca ao redor do mundo.

A superintendente do Shopping Jequitibá, Vera Guimarães destaca o compromisso em oferecer novidades e experiências únicas aos clientes. “A abertura deste quiosque é um reflexo do nosso esforço constante para trazer marcas reconhecidas internacionalmente para a região, proporcionando acesso a produtos exclusivos e de alta qualidade”, afirmou.

A FINI, conhecida por suas balas de gelatina em formatos e sabores inovadores, é uma marca que conquistou o paladar de pessoas de todas as idades. O quiosque no Shopping Jequitibá oferece uma variedade de produtos, desde os clássicos tubos de balas até opções de presentes personalizados, tornando-se um destino imperdível para os amantes de doces da região.