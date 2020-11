Pró-Catador realiza oficina em Ilhéus; outras cidades da região na agenda

Trabalhar habilidades específicas necessárias à atividade de reciclagem para melhorar o beneficiamento e a diferenciação de materiais coletados. Com este objetivo foi realizada uma oficina quinta-feira (19), na sede da Associação Centro Educacional de Ação Integrada (Aceai), em Ilhéus.

Posteriormente, serão realizados encontros semelhantes em outras cidades da região. Direcionada a membros da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da cidade (Coolimpa), a atividade teve início às 13 horas e conta com a participação da palestrante Priscilla Costa.

Com vasta experiência na área de resíduos sólidos, Priscilla Costa é embaixadora Lixo Zero pelo Instituto Lixo Zero Brasil e embaixadora da Juventude Lixo Zero pelo Zero Waste Youth. Abordagem da capacitação inclui pontos como separação, armazenamento e prensa de resíduos com compartilhamento de informações sobre todas as etapas do processo de reciclagem aliando conteúdos teóricos e práticos.

Os catadores e catadoras contaram também com a presença das biólogas e integrantes do Pró-Catador, a coordenadora Lorena Nascimento e a técnica Mariana Xavier, que sempre contribuem com conhecimento na área de educação ambiental.

Catadores urbanos dos municípios atendidos que se interessarem na formação podem entrar em contato pelo telefone (73) 98891-6954.

O Pró-Catador

O Pró-Catador Rede Sul tem atuação em Itabuna e outros seis municípios da região, com capacitações para catadores de materiais recicláveis fornecendo-lhes apoio teórico técnico – tanto aos catadores organizados quanto aos não organizados. Com a chancela da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o projeto tem gestão do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul e agrega equipe multiprofissional de biólogos, assistente social, professor de educação física, contador, advogado, designer, jornalista e técnicos especializados em rotina de cooperativa de resíduos sólidos.

A execução se dá nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, onde haverá um acompanhamento e valorização dos profissionais que atuam na área de reciclagem. Ação semelhante ao que já é realizado pelo Cesol, que atende a associados da região gerando renda e condições dignas de trabalho.

O público atendido pelo projeto também recebeu kits de apoio, EPIs (calça e camisa de brim, bota, luvas, filtros) e maquinários (para cooperativas consolidadas). (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)