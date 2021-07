Procura por cursos online cresceu mais de 300% durante a pandemia

A pandemia mudou drasticamente os hábitos da maioria dos brasileiros. Foram vários os meses em que muita coisa teve que ser deixada de lado. Vamos lembrar de algumas delas: a tradicional saída com os amigos, o famoso happy hour depois do trabalho, uma ida ao shopping ou ao cinema com a família, festas de aniversário, formatura e casamento, que tiveram que ser adiadas ou canceladas.

A verdade é que muita coisa mudou e com isso, os nossos costumes também mudaram.Seja pela ida ao trabalho, que em muitos casos se tornou home office; seja pela maneira de cuidar dos filhos, graças às escolas fechadas; ou também pelo modo de aprender novas habilidades, através dos cursos online.

É sobre este último item que nós vamos dar destaque neste texto, os cursos online. Você sabia que a procura por esses cursos simplesmente explodiu durante a pandemia?

Não é por menos, com mais tempo dentro de casa o brasileiro decidiu estudar. Os editores do portal MetaLecture, especializado em cursos online, estão convencidos de que a alta oferta de cursos gratuitos na internet, aliada ao tempo ocioso dentro de casa, estimulou a vontade do brasileiro de estudar. “Você consegue encontrar na internet cursos gratuitos com extrema qualidade. No entanto, na maioria dos casos, eles são apenas cursos introdutórios ao tema. Esses cursos gratuitos são, inclusive, estratégias de marketing. Ao oferecer esse tipo de conteúdo, o produtor busca instigar no aluno o desejo de aprender ainda mais sobre o tema. É isso que faz o aluno investir em um curso pago posteriormente”, afirmam.

Tipos de cursos que mais se destacaram

Com o lockdown em várias partes do país, provas de concursos públicos, de vestibular, da OAB e de diversos outros setores tiveram que ser adiadas. Com isso, o brasileiro aproveitou o tempo em casa para estudar.

Portanto, a venda de cursos preparatórios online para esses tipos de prova simplesmente disparou.

O mesmo aconteceu com cursos de aperfeiçoamento, tanto pessoais quanto profissionais. Os campeões de vendas foram os cursos de marketing digital. O motivo? Muitos empresários se viram obrigados a fechar as portas para receber clientes. A solução para não fechar a empresa foi vender pela internet.

No entanto, vender pela internet não é tão simples assim. Para ter sucesso em um mundo tão disputado e concorrido é necessário muito estudo e conhecimento.

Depois dos cursos de marketing digital, os mais procurados foram os de educação financeira, seguidos por cursos de gestão do tempo, disciplina e empreendedorismo.

Outro setor que também obteve destaque foram os cursos de idiomas. Muita gente aproveitou a pandemia para aprender uma segunda ou terceira língua.