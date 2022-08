Procurado por estupro foragido da Justiça capturado em Itabuna pelo Reconhecimento Facial

O município de Itabuna, localizado na região Sul do estado, teve o quarto foragido da Justiça capturado com o suporte do Reconhecimento Facial da SSP. Nesta quarta-feira (3), um criminoso procurado pela prática de estupro de vulnerável foi preso após alerta da ferramenta.

O foragido, que possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Itacaré, teve 90% de similaridade apontada pela tecnologia, que emitiu um chamado para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da cidade.

Uma equipe do 15º Batalhão da Polícia Militar foi até o local onde realizou a checagem da documentação. Na sequência, ele foi apresentado na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna) onde teve o mandado validado.

Com essa captura, a ferramenta chega a marca de 338 foragidos localizados.