Produtores de eventos marcam protesto para quinta-feira

Um grupo formado por músicos, produtores e demais trabalhadores de eventos organiza, para a próxima quinta-feira (17), uma manifestação em defesa do retorno das atividades. O ato será nas imediações da Câmara de Vereadores de Itabuna.

Os profissionais chamam a atenção para as centenas de famílias de Itabuna, Ilhéus e região que estão passando necessidade devido à paralisação formal das atividades, desde março, por conta da pandemia do coronavírus.

Para os manifestantes, todos chegaram no limite, já que as convenções estão acontecendo, as aglomerações estão por toda parte, mas consideram que há ainda uma burocracia em torno da liberação dos eventos.