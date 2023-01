Professor baleado em Ilhéus morre no Costa do Cacau

O professor Bernard Herman Hess, da Universidade de Brasília, foi vítima de assalto no último sábado, 14, em Ilhéus. Baleado nas costas, ele ficou na UTI do Hospital Costa do Cacau, onde morreu ontem, dia 17, aos 59 anos de idade.

Ele sofreu o assalto no momento em que, em companhia da mãe, fazia compras em uma feirinha de pequenos produtores rurais, na Avenida 2 de Julho.

A arma foi disparada, segundo testemunhas, por um homem que chegou em uma moto vermelha. A polícia ainda não conseguiu identificá-lo. O professor foi levado ao hospital pelo SAMU.

Natural de Itabuna, Bernard era doutor em Literatura. Tinha um amplo currículo na área da educação.