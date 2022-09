Professor encontrado morto, com mãos amarradas, em Ibicuí

Na noite de ontem (20), o professor Isaac de Jesus Souza, de 44 anos, foi encontrado morto em casa, com as mãos amarradas e sinais de enforcamento. O crime aconteceu no município de Ibicuí, no sul da Bahia.

Segundo delegado Shangai Alexandre Reis, imagens de câmeras de segurança e informações de vizinhos permitiram chegar a um suspeito.

Preso em Itabuna, o suspeito acabou confessando o crime. Após matar o professor, levou carro, notebook, celular e tv dele.

O criminoso confesso que havia conhecido o professor Isaac pela internet, há poucos dias. As imagens visualizadas pela polícia mostram os dois entrando em uma pizzaria, provavelmente horas antes do assassinato.