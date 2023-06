Professor Ramayana Vargens grita contra destruição de praça, em Ilhéus

Por Ramayana Vargens

A Praça Castro Alves já não é mais do povo

É só um palco de alimentação

Como o poeta não consome.

Deixaram seu busto sem nome

Que se dane a identificação

Olha que coisa sem graça

Puro abuso e desrespeito

O poeta parece penetra

Intruso na Praça sem jeito

Que não merece o direito

De ser lembrado por quem passa

No espaço refeito…

De costas para um pedaço

Que um dia já foi seu

O poeta abandonado quase do lado de fora

Rechaçado, parece ouvir um grito irritado

Que diz

Vá embora! Volta pro passado

A Praça já te esqueceu…

Ramayana Vargens