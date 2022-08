Professor Reinaldo destaca implantação da ZPE em Ilhéus para geração de emprego e renda

Em agenda na capital baiana, professor Reinaldo do IBEC, pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos 10, visitou a sede da Zona de Processamento e Exportação Bahia (ZPE Bahia), onde dialogou com o presidente Otávio Pimentel sobre o projeto, a ser implantado em Ilhéus.

A expectativa é que com o novo marco legal das ZPEs no Brasil, que dispõe sobre a liberação de 100% do mercado para a produção das ZPEs, as indústrias se fortalecerão tanto com a produção no mercado interno, quanto na relação do mercado externo, podendo importar e exportar sem pagar imposto.

“A implantação da ZPE Bahia é extremamente importante para a geração de emprego e renda para os baianos e baianas, além de impulsionar o desenvolvimento industrial e a geração de receita para o município, visto que vai atrair uma gama de empresas e serviços. Isso é o que o povo precisa, emprego e renda para se desenvolver com dignidade e independência. Por isso, defendo fortemente este projeto”, sublinhou o professor Reinaldo.

Segundo informações, além de empresas brasileiras, já apresentaram cartas de intenção para participar da ZPE Bahia, empresas canadenses, sul coreanas, americanas e empresas chinesas.