Professora Cornélia morre aos 75 anos em Itabuna

Itabuna perdeu hoje, dia 21, a educadora Cornélia Guimarães Santos, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), atuando no Colegiado de Pedagogia por mais de 35 anos.

Na Prefeitura de Itabuna, exerceu a função de Chefe de Divisão de Ensino da Secretaria Municipal da Educação, entre 1980 a 1988. Também atuou na docência, com as disciplinas Estágio Supervisionado, Didática, Organização do Trabalho Pedagógico e atividade integradora baseada em problemas.

Coordenou e supervisionou diversos programas voltados à qualificação e capacitação de professores, com destaque para o Programa de Formação de Professores com Atuação na Educação Básica – PROAÇÃO/UESC. Além disso, supervisionou cursos fundamental e médio de um dos maiores colégio da rede particular de Itabuna.

A professora Cornélia Guimarães despertou para a vocação de educadora aos 12 anos, quando, na Vila de Mutuns, distrito de Itabuna, onde nasceu a 14 de setembro de 1947, ajudava na alfabetização dos filhos dos trabalhadores rurais.

A professora Cornélia estava internada no Hospital Calixto Midlej Filho, onde faleceu. Com sua partida perde toda a educação da região. Ela deixa esposo, senhor José Raimundo dos Santos, e os filhos o advogado José Raimundo Júnior e a publicitária Tatiana Guimarães, além de três netos.

Rogamos por sua alma e pedimos a Deus que a receba em luz. Também conforte o coração de seus familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos e ex-alunos.

Itabuna, 21 de julho de 2023

Augusto Castro

Prefeito