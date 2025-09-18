Professora da Uesb é premiada pela Sociedade Brasileira de Química

A professora Alexilda Oliveira, do Departamento de Ciências Exatas e Naturais (Dcen) da Uesb, recebeu o Prêmio Antônio Celso Spínola Costa, da Sociedade Brasileira de Química (SBQ). A premiação ocorreu no 10º Encontro de Química da Bahia, realizado no campus de Jequié. A premiação reconhece personalidades acadêmicas que se destacaram de forma extraordinária para o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento da Química na Bahia.

O trabalho da professora foi reconhecido graças à sua atuação focada no desenvolvimento regional, na inovação tecnológica e na formação de cidadãos críticos e conscientes, conectando conceitos da Química ao cotidiano. “Desenvolvo ações voltadas para a disseminação e popularização do conhecimento da Química, e esse é um momento de valorização da minha trajetória e reconhecimento da dedicação que tenho desde que ingressei na Uesb, em 1999”, afirma Alexilda.

Nessa missão, desenvolver atividades como eventos, simpósios e feiras de ciência, envolvendo estudantes e a comunidade externa, é essencial para mostrar essa aplicabilidade da Química no cotidiano. Segundo a professora, ao relacionar a teoria e os experimentos, é possível observar o entusiasmo e o aprimoramento de habilidades dos estudantes durante as práticas pedagógicas.

No campo da pesquisa, Alexilda vem trabalhando com estudos voltados para a síntese de novos materiais com aplicação de catalisadores em processos de remediação ambiental, como o aproveitamento de resíduos da agroindústria para produção de carvão ativado e hidrocarvões no intuito de remover corantes e metais tóxicos em meio aquoso.