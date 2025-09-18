Professora da Uesb é premiada pela Sociedade Brasileira de Química


Trabalho da professora foi reconhecido graças à sua atuação focada no desenvolvimento regional, na inovação tecnológica e na formação de cidadãos críticos e conscientes

Por /

Premiação Alexilda Oliveira – Química

A professora Alexilda Oliveira, do Departamento de Ciências Exatas e Naturais (Dcen) da Uesb, recebeu o Prêmio Antônio Celso Spínola Costa, da Sociedade Brasileira de Química (SBQ). A premiação ocorreu no 10º Encontro de Química da Bahia, realizado no campus de Jequié. A premiação reconhece personalidades acadêmicas que se destacaram de forma extraordinária para o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento da Química na Bahia.

O trabalho da professora foi reconhecido graças à sua atuação focada no desenvolvimento regional, na inovação tecnológica e na formação de cidadãos críticos e conscientes, conectando conceitos da Química ao cotidiano. “Desenvolvo ações voltadas para a disseminação e popularização do conhecimento da Química, e esse é um momento de valorização da minha trajetória e reconhecimento da dedicação que tenho desde que ingressei na Uesb, em 1999”, afirma Alexilda.

Nessa missão, desenvolver atividades como eventos, simpósios e feiras de ciência, envolvendo estudantes e a comunidade externa, é essencial para mostrar essa aplicabilidade da Química no cotidiano. Segundo a professora, ao relacionar a teoria e os experimentos, é possível observar o entusiasmo e o aprimoramento de habilidades dos estudantes durante as práticas pedagógicas.

No campo da pesquisa, Alexilda vem trabalhando com estudos voltados para a síntese de novos materiais com aplicação de catalisadores em processos de remediação ambiental, como o aproveitamento de resíduos da agroindústria para produção de carvão ativado e hidrocarvões no intuito de remover corantes e metais tóxicos em meio aquoso.




Notícias Relacionadas

Câmara de Ilhéus realiza audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026
Prefeitura de Itabuna e SEBRAE realizam planejamento estratégico para desenvolvimento sustentável
Obras de requalificação da Praça da EMASA são iniciadas no Mangabinha
Obras da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica começam em junho de 2026
TV Cabrália renova parceria com o Mutirão do Diabetes de Itabuna
Bolsa Presença disponibiliza R$ 50,2 milhões para as famílias de estudantes da rede estadual
Governador anuncia pagamento de precatório para professores
Instituto Biofábrica da Bahia anuncia evento sobre cacau 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *