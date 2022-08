Professora da Uesc dá palestra na V Conferência Estadual de Saúde Mental da Bahia

A Prof.ª Dr.ª Rozemere Cardoso de Souza, do Departamento de Ciências da Saúde (DCS/Uesc), ministrou palestra durante a V Conferência Estadual de Saúde Mental da Bahia. O evento aconteceu em Salvador, de 09 a 11 de agosto, com o tema geral “A Política de Saúde Mental como direito, pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, e foi realizado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), com a coordenação do Conselho Estadual de Saúde (CES). A conferência é um espaço democrático de garantia do princípio do SUS no que diz respeito à participação social nas políticas públicas de Saúde.

Ao falar sobre um dos eixos temáticos da conferência, intitulado: “Política de Saúde Mental e os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade”, a docente da Uesc defendeu a luta pelo acesso de todos ao cuidado integral, de qualidade e justo. “Isto significa dizer que é preciso construir serviços e práticas de cuidado que garantam acesso a todos em suas necessidades, respeito às diferenças e particularidades das pessoas e também respeito às dimensões da vida (física, sociocultural, ambiental e espiritual) que atuam conjuntamente na promoção do cuidado integral”, declarou a professora.

Rozemere destacou a necessidade de atenção para as desigualdades, a fim de que todos sejam cuidados, sem discriminação. “É preciso dar mais a quem mais precisa, atentando-se às populações e grupos de maior vulnerabilidade ao sofrimento psíquico, a exemplo dos povos indígenas, comunidade LGBTQIAP+, pescadores e marisqueiras, pretos e pobres”. A professora acrescentou ainda que tais desafios são “permanentes para os que lutam e não desistem, pela garantia da saúde mental como um direito fundamental à vida e à liberdade”.