Professora de Ipiaú denuncia dois tios por abuso sexual na adolescência

“Aos 14 anos, fui molestada novamente por um amigo da família, uma pessoa conhecida, que todo mundo confiava. Ele tem um bar em Barra do Rocha. E lá em Itapirama, o acesso de carro era muito difícil. E aí, a gente que fazia curso de informática em Ipiaú, ia para a casa dele em Barra do Rocha. Dormia lá para, no outro dia, vim para Ipiaú estudar. Eu fui a primeira vez com minhas amigas, fui a segunda, fui a terceira vez e, até então, tudo bem. Uma pessoa boa, que cuidava da gente. Até que um dia eu acordei, estava sendo molestada por ele. As meninas deitadas ao meu lado. Eu fingia que estava dormindo com vergonha. No outro dia, ele olhou para minha cara e falou: ‘É virgem, né?’. Aos 15 anos, perdi minha virgindade e estava eu lá, de novo, com minhas amigas, dormindo na casa dele. Quando acordo no meio da noite, ele estava me estuprando. E eu fiquei lá sem reação, parada, com vergonha”, recorda.

Flávia, segundo o G1, conta que resolveu falar sobre o assunto após a irmã dela também denunciar para a família que sofreu abuso de um dos tios. Ela ainda revelou que a enteada do tio, que é menor de 14 anos, é mais uma vítima.

Veja o relato feito pela professora nas redes dociais