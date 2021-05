Professora Enilda destaca construção de nova escola estadual em Ilhéus

Nesta quinta-feira (06), o governador Rui Costa inaugura obras em Ilhéus e assina ordem de serviço para a construção de uma escola de grande porte na região da Barra, mais precisamente onde funcionou o Centro Social Urbano. Esta tarde, a vereadora Enilda Mendonça (PT) elogiou a iniciativa da construção de mais uma escola de nível médio da rede estadual no município e disse que o objetivo é criar vagas para recepcionar os alunos que estudam na Escola Paulo Américo e na Escola do Rotary e que hoje cursam o ensino médio.

De acordo com a vereadora, quando pronta, a nova escola que terá anfiteatro, áreas esportivas e 22 salas de aula, vai permitir que o imóvel onde hoje funciona a Escola Paulo Américo seja entregue à Prefeitura para abrigar estudantes das escolas nos anos finais, que vão até o nono ano.

Ainda na sessão de hoje, uma Moção de Aplauso à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), de autoria da parlamentar, foi aprovada pela Câmara, em reconhecimento à qualidade e ao desempenho da instituição que aparece, mais uma vez, entre as universidades mais bem colocadas no ranking nacional do MEC.