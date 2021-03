Professora morre de Covid-19 depois de perder mãe e avó para a doença

A APPI/APLB lamentou, profundamente, a morte da professora da rede municipal Thyarê Araújo, de 33 anos, decorrente de complicações provocadas pela Covid-19.

Ela atuou por muitos anos em escolas do campo; a última foi a Escola Municipal Nossa Senhora da Vitória. As informações são do jornal Bahia online.

A família de Thyarê também foi vítima da doença: na quarta-feira (10), ela perdeu a mãe e avó. O marido, Carlos Moreno, segue intubado em estado grave. A educadora deixa uma filhinha, Agnes, de apenas 4 meses.

A tia paterna do bebê está precisando de ajuda para compra de fraldas e outros itens para recém-nascidos.