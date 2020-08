Professora perde a vida para a Covid-19 em Ilhéus

A professora Fernanda Cordeiro é a mais nova vítima fatal da Covid-19, em Ilhéus. Ela morreu nesta segunda-feira, 3, depois de vários dias na UTI com o quadro mais grave da doença. Fernanda era mulher de Roberto Barbosa, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo Solidariedade. O partido divulgou nota de pesar no Facebook. A seguir:

NOTA DE PESAR

É com muito pesar que informamos o falecimento da nossa amiga Fernanda Cordeiro, professora, mãe de família, esposa do pré-candidato á prefeito Roberto Barbosa e pré-candidata à vereadora.

Agradecemos a todas as orações e pensamentos positivos por todos os dias que ela passou na UTI e neste momento por todas condolências e mensagens de conforto recebidas. Elas só mostraram o quão querida por todos. Devemos sempre lembrá-la com gratidão e alegria.

Aos que desejam prestar suas últimas homenagens, infelizmente não teremos velório, pois o óbito foi causado pela COVID-19.

Hoje mais uma estrela chega aos céus e pedimos ao nosso Deus que conforte o coração de todos familiares, amigos, parentes, alunos e todos aqueles que estão sentindo o peso da sua partida.

Diretório ilheense do partido SOLIDARIEDADE

Presidente: Roberto Barbosa