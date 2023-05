Professores: conheça a nova diretora da Delegacia Sindical Costa do Cacau

Tomou posse hoje (30/05) a nova diretoria da Delegacia Sindical Costa do Cacau e dos Núcleos Sindicais de Canavieiras, Itacaré, Una e Uruçuca para o quadriênio 2023/2027. A comissão eleitoral finalizou o processo com a assinatura da Ata de Posse dos 38 dirigentes na sede da APPI/APLB.

As eleições da Delegacia Sindical Costa do Cacau revelaram, em alto índice de aprovação de 89,5% do total de votos, a confirmação da força e legitimidade do trabalho realizado pela diretoria reeleita para valorização da categoria e da escola pública e gratuita.

Confira a composição da diretoria em Ilhéus:

– Diretor: Osman Nogueira

– Vice-diretora: Cláudia Virgínia

– Secretário-geral: Ricardo Pinheiro

– Políticas sociais intermunicipais: Enilda Mendonça

– Assuntos jurídicos: Cosme Gusmão

– Tesouraria: Maria da Graças Costa

– Imprensa: Jorge Guerrieri

– 1a. suplência: Fabiana Leitão

– 2a. suplência: Eric Pinto

– 3a. suplência: Mariluze Borges