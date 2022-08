Professores da Rede Municipal de Ensino de Itabuna usam  tecnologia no trabalho pedagógico

O Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM) da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC) da Prefeitura de Itabuna está ministrando o curso Acessibilidade dos Recursos do Google Drive específico para a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), que atende a alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA ).

O trabalho integra a formação continuada dos professores e técnicos das unidades escolares do campo e da zona urbana. O objetivo é capacitar os educadores para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no contexto escolar.

“ quela ideia de que o professor não usa a tecnologia em sala de aula é ultrapassada. O retorno é positivo para os professores e para os alunos que nasceram em mundo digital”, disse a coordenadora pedagógica do NTM, Marjori Aparecida Soares.

Ao todo são 30 professores, 15 no matutino e 15 no vespertino que estão sendo capacitados pela unidade. O curso tem quatro módulos, segundo Marjori, que destacou que o meio tecnológico torna a aula ainda mais atrativa. “Na pandemia, diziam que o virtual iria substituir o professor em sala de aula. Mas, o educador e a tecnologia caminham juntos”, frisou.

Nos dias próximos dias 30 e 31, também no Colégio Sesquicentenário (CISO), os docentes e coordenadores participarão de uma Oficina de Vídeo para aprenderem a fazer vídeo aulas. Em paralelo, haverá outra Oficina no CAIC Jorge Amado específica por área, com professores do ensino fundamental.

Criado há dez anos, o Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM) está vinculado ao Departamento de Planejamentos, Pesquisas e Informações Gerenciais (DPPIG) da Secretaria Municipal da Educação.

A equipe não apenas se dispõe a ensinar, mas principalmente a trocar informações e enriquecer a proposta de formação continuada, procurando oferecer o que é de fato prioritário para a equipe gestora, respeitando a peculiaridade de cada unidade de ensino.