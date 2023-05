Professores da rede municipal têm aumento de quase 15% em Itabuna

O conjunto de professores da rede municipal de Itabuna passa a contar com reajuste de 14,95% no piso salarial, como prevê projeto aprovado quarta-feira (24), na Câmara de Vereadores. Conforme a proposta enviada pelo Executivo, em respeito a portaria do Ministério da Educação, o pagamento será feito de forma escalonada.

Assim, serão concedidos 5% referentes a janeiro; 5% sobre abril e 4,95% em maio. Como é de praxe, tais percentuais serão repassados à categoria de forma retroativa. “Os professores comemoram a vitória”, resume mensagem distribuída pelo SIMPI (Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna), após sessão presidida pelo vereador Sivaldo Reis (PL).

“Motivo de orgulho”

Uma das articuladoras para a apreciação da matéria, Wilma de Oliveira (PCdoB) ressaltou a importância de a Casa ter agilizado os trâmites, para que os valores (retroativos a janeiro) caiam na conta dos professores o quanto antes. O relator, Cosme Resolve (PMN), lembrou que os reajustes deveriam ser automáticos, dada a importância da profissão de professor – a base de todas as demais.

Além do aumento, os docentes passarão a contar com ticket-alimentação, no valor de R$ 300,00, a partir de setembro, e outros R$ 300,00 a contar de setembro de 2024. “A conquista do reajuste e do ticket, por meio de uma lei municipal, são motivos de orgulho e alegria para nós; professor mais feliz irradia felicidade para a cidade”, vibra a presidente do sindicato, Carminha Oliveira.