Profissionais de Saúde de Itabuna são treinados por Médicos Sem Fronteiras 

A Organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promove uma capacitação a distância sobre saúde mental em situação de emergência e desastres para cerca de 500 profissionais da Atenção Primária à Saúde. Itabuna foi um dos municípios escolhidos por causa da enchente que devastou parte da cidade, deixando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade, no final do ano passado.

O coordenador de projeto de MSF Bruno Cardoso informou que durante o treinamento, a ONG compartilha com os profissionais da rede pública a experiência de seus profissionais no tipo de atendimento em situações de catástrofes e crises humanitárias. “Isso contribui com a resposta psicossocial nas áreas mais afetadas pelas cheias, como foi o caso de Itabuna”, lembrou.

Bruno explicou que a estratégia de Respostas de Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências e Desastres usada no treinamento é uma das ferramentas que a MSF aplica em seus projetos ao redor do mundo. Ele lembra que famílias afetadas pelas cheias ainda sofrem sérias consequências mesmo aquelas que já voltaram para casa, retomam suas vidas e ainda precisam lidar com os traumas e os medos provocados pela tragédia.

A apoiadora do Departamento da Educação Permanente na Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Dayse Santos, ressaltou a importância do treinamento por contribuir para identificar a demanda dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente e dos usuários. “Agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros e psicólogos treinados conseguirão referenciar pacientes que necessitem de atendimento em saúde mental”, assegurou.

No treinamento aprende a importância de ouvir o outro e já tem ideias de como estimular a população a falar e elaborar os sentimentos. “Vamos tentar promover rodas de conversa e oficinas com o apoio da universidade para as vítimas”, afirmou. A capacitação virtual foi iniciada no dia 21 de fevereiro passado.