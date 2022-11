Profissionais do Hospital de Base Itabuna são indicados ao Prêmio Anna Nery

Dois profissionais do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), foram indicados ao Prêmio Anna Nery 2022.

O evento vai conceder a honraria para 40 profissionais, entre Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Obstetrizes de destaque na Bahia.

Concedido pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e Conselhos Regionais, o prêmio é destinado a profissionais com trajetórias de dedicação e inovação que trabalham pelo desenvolvimento da profissão.

A solenidade de entrega do prêmio vai acontecer no próximo dia 23, às 22 horas, na cidade de Cachoeira (BA), cidade natal de Anna Nery. Pelo Hospital de Base, as honrarias serão concedidas ao técnico de enfermagem Odejones Caetano Pereira de Souza e a enfermeira Karina Cerqueira Soares. Eles são os únicos profissionais que vão representar a cidade de Itabuna no evento, pela unidade hospitalar do município, com atendimento integral SUS.

Caetano (foto), como é mais conhecido, atua há quase 10 anos na ala das enfermarias do Hospital de Base. Dedicado ao trabalho, o técnico em enfermagem disse que ficou surpreso com a indicação. “A ficha ainda não caiu. Sou grato a Deus pelo reconhecimento, e ao Hospital de Base, que proporcionou isso à minha vida”, declarou. Para ele, o prêmio tem um significado especial, pela própria trajetória de Anna Nery. “Ela deixou um legado grande para nós”, completou.

Na sexta-feira passada, dia 4, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a premiação de Karina (foto) que foi indicada por sua atuação no SAMU-192, como técnica de enfermagem. Ela também atua como enfermeira do Pronto-Socorro do Hospital de Base e diz que é uma satisfação muito grande fazer parte de uma das maiores categorias profissionais que é a enfermagem.

“Reafirmo que essa homenagem não se limita apenas a mim, como profissional. Mas, estendo a todos os colegas que lidam diariamente com o compromisso de cuidar com ética, técnica, ciência e responsabilidade da vida do outro”, disse.

O coordenador-geral de enfermagem do Hospital de Base, Eduardo Oliveira, destacou que a premiação é um reflexo da relevância da Enfermagem. “O Prêmio Anna Nery é um retrato real do valor e do reconhecimento dos profissionais que atuam, diariamente, oferecendo uma assistência de qualidade fundamentada na humanização”, finalizou.