Programa Acelera Itabuna deixará a cidade com 80% de suas ruas com infraestrutura básica

Prefeitura de Itabuna tem avançado com as obras do Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa aqui, executando o maior Programa de Reestruturação Urbana que Itabuna já viu em toda a sua história. O objetivo é levar para ruas de barro (poeira e lama) a tão sonhada pavimentação CBUQ (asfalto quente) e será por meio desse programa que a cidade passará a ter 80% de suas ruas com infraestrutura básica.

“Será motivo de muita alegria ter uma cidade com a maior parte de suas ruas com infraestrutura básica e olha que são poucas as cidades do Brasil que conseguem chegar nesse nível. Para isso, trabalhamos o planejamento do PAI durante dois anos e sabemos que foi um sacrifício econômico e de prioridades, porque Itabuna tem muitas necessidades”, comentou a secretária Sônia Fontes, titular da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), responsável pela execução do Acelera Itabuna.

Para ela, a sensibilidade e consciência do prefeito Augusto Castro (PSD) foi fundamental para priorizar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, de modo a melhorar o acesso de comunidades que tinham 50 ou até 40 anos aguardando melhorias.

“Itabuna tem cerca de duas mil ruas e um saldo de 464 ruas que nunca receberam nenhum tipo de infraestrutura. O Programa Acelera Itabuna contempla, principalmente nessa primeira fase, 36 comunidades com um total de 255 ruas pavimentadas e um detalhe: ruas que nunca haviam recebido asfalto” informou a secretária Sônia Fontes.

Ainda de acordo com a titular da SIURB, nesse primeiro momento serão pavimentadas 255 ruas. “Mas estamos trabalhando para que por meio de outra operação de crédito outras 10 comunidades também sejam beneficiadas. Então, ficará muito pouco para se fazer depois”.

O Programa Acelera Itabuna começou a ser implantado pela zona oeste da cidade e mudou completamente a estrutura urbana das comunidades de Ferradas, Nova Ferradas, Nova Esperança, o acesso aos condomínios residenciais Jubiabá e Gabriela.

“Em algumas ruas que não eram de barro e que não estavam no cronograma de trabalho, a Prefeitura está fazendo alguns reparos porque tinham uma necessidade e precisavam de uma atenção do poder público, como é o caso da microcomunidade do Fernando Gomes”, informou a secretária Sônia Fontes.

As comunidades em que as obras estão atualmente em andamento são: Nova Itabuna, Campo Formoso, Urbis IV, Sinval Palmeira e também no entorno do Morumbi.

A expectativa é de que as obras dessas comunidades que são ligadas à BR-415 sejam concluídas até o final deste mês, se não houver muita chuva. “Essa é uma região que chamamos de Região 3. Ainda faltam algumas comunidades, mas o grande eixo está pronto”, disse.

“É importante lembrar que nesta mesma região seguiremos o eixo ao longo da BR-101, que contempla os bairros Santa Clara, Jardim Primavera, Jaçanã, Novo Jaçanã, São Lourenço e o restante do Manoel Leão”, acrescentou a titular da SIURB.