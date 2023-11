Programa Acelera Itabuna reúne o maior pacote de investimentos em infraestrutura viária da história

Quem visitar alguns bairros da cidade que já foram beneficiados pelo Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa aqui, a exemplo de Nova Ferradas, Nova Esperança e Ferradas ou aqueles em que o programa está em plena execução, como no bairro Nova Itabuna, vê a mudança para melhor nestas localidades. Este é o maior Programa de Reestruturação Urbana já implantado pela Prefeitura em toda história da cidade.

O objetivo é levar para ruas de barro (poeira e lama) a tão sonhada pavimentação CBUQ (asfalto quente). Aproximadamente 40 localidades serão beneficiadas, o que representa cerca de 250 ruas na programação para serem pavimentadas através do Programa Acelera Itabuna. É importante lembrar que o PAI é resultado de uma combinação de muito trabalho e persistência do prefeito Augusto Castro (PSD) e de toda sua equipe, que buscou reunir em um só programa viabilidade econômica, social e ambiental.

A execução do Acelera Itabuna está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), que tem como titular a arquiteta Sônia Fontes. Ela lembrou que o prefeito Augusto Castro batalhou durante dois anos e meio até conseguir recursos suficientes para executar o Programa Acelera Itabuna. “Em razão das inúmeras dívidas na Prefeitura de Itabuna por antigos gestores, primeiro foi preciso regularizar esses débitos para então implantar o Programa”, argumentou.

A secretária ainda completa: “Nós fizemos uma verdadeira engenharia de recursos para chegar nesse momento em que vamos transformar a cidade. Algumas pessoas ainda perguntam o porquê de não começarmos antes? Mas é simples. Não fizemos antes porque não tínhamos recursos. Itabuna do jeito que recebemos não tinha certidões por conta dos débitos com FGTS e INSS. Para implantar um programa de requalificação como esse, a primeira coisa que o município precisa estar com sua ficha limpa. E agora Itabuna tem essa possibilidade!”, argumentou.

Para executar o Acelera Itabuna a cidade foi dividida em três zonas. Na Zona 1, serão beneficiados os bairros Vale do Sol, Maria Pinheiro, São Roque, Pedro Jerônimo, Zizo, Fonseca, São Pedro, Daniel Gomes, Santa Inês, Jardim Jaçanã, Jardim Vitória, Góes Calmon, Sarinha Alcântara, São Caetano e Novo São Caetano.

Na Zona 2, os bairros São Lourenço, Santo Antônio, Novo Horizonte, Pontalzinho, Parque São João, Parque Verde, Loteamento Paraíso/Parque Boa Vista, Monte Líbano, Monte Cristo, Antique, Jardim Italamar, Califórnia – Nova Califórnia, Fátima, Jardim Grapiúna, Bananeira, Lomanto e Santa Catarina.

E na Zona 3, os bairros Ferradas, Nova Ferradas, Nova Esperança, Nova Itabuna, Fernando Gomes, Vila Anália, Jardim Primavera, Urbis IV/Sinval Palmeira, Jorge Amado, Campo Formoso, Santa Clara, Jaçanã, Manoel Leão e Novo São Lourenço.