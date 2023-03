Programa Bahia Sem Fome terá primeira fase com arrecadação de alimentos

O governador Jerônimo Rodrigues reuniu, no início da manhã desta quinta-feira (16), o vice-governador Geraldo Júnior, secretariado e gestores de órgãos estaduais para alinhar as primeiras medidas do programa Bahia Sem Fome, iniciativa do Governo do Estado que executará um conjunto de ações de combate à fome. O encontro realizado no auditório do Centro de Operações de Inteligência (COI) definiu que a etapa inicial do programa concentrará na arrecadação de alimentos.

“Já tivemos o lançamento do programa de combate à fome pelo presidente Lula e, aqui na Bahia, nós temos o Bahia sem Fome. Sentamos hoje pela manhã, logo cedo, para organizar a pauta dessa primeira etapa da campanha que nós vamos lançar em breve. Será uma campanha de arrecadação de alimentos, vamos preparar o formato de recepção, de divulgação e depois de entrega desses alimentos. Mas, nós teremos também outras etapas”, explicou Jerônimo.

O governador acrescentou que uma das etapas para institucionalizar o Bahia Sem Fome consiste em preparar um Projeto de Lei que será enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “No paralelo, outras ações de responsabilidade também do Estado, como entrega de água nas comunidades, e estamos estudando a possibilidade de fazer um complemento ao Bolsa Família. A intenção é que, até o dia 23 de março, a gente se prepare para lançar o programa de arrecadação”, completou.

Repórter: Lina Magali

Fotos: Rafael Martins/GOVBA