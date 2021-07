Programa Cidade Empreendedora avança em Itabuna

A coordenadora regional do Sebrae, Claudiana Figueiredo, reuniu-se nesta segunda-feira (5) com secretários municipais no Centro Administrativo Firmino Alves, para definição de estratégias para a execução do Programa Cidade Empreendedora. Neste ano, Itabuna é o primeiro município baiano a aderir ao programa, que tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas.

Claudiana Figueiredo ressalta que cinco eixos darão suporte ao cronograma de trabalho que tem como meta alavancar a economia do município por meio da efetiva participação dos micro e pequenos empreendedores. O primeiro contempla a Educação Empreendedora, cujo papel é criar uma cultura de empreendedorismo nas escolas, a médio e longo prazo.

A Desburocratização é o segundo. Como seu próprio nome diz, tem a finalidade de desburocratizar os serviços disponibilizados pela Prefeitura. A ideia para contemplar o terceiro eixo, que é a Sala do Empreendedor, tem como foco disponibilizar um novo espaço para atendimento ao público, capacitar o corpo técnico e consultoria para os micro e pequenos empreendedores.

“É preciso disponibilizar em um único espaço todos os serviços utilizados pelos pequenos e microempreendedores. É fato que já existe a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Mas queremos otimizar tempo e desburocratizar ações”, explica Claudiana Figueiredo.

Compras e inovação

Já o eixo 4 contempla o Sistema de Compras Públicas, que tem o papel de potencializar os negócios locais, criando meios que permitam as micro e pequenas empresas no quadro de fornecedores do município. Por fim, o eixo 5 refere-se a tudo que estiver relacionado à Inovação e Sustentabilidade.

O secretário municipal de Gestão e Inovação, José Alberto de Lima Filho, ressalta a importância do apoio técnico do Sebrae. “É de extrema importância para que o município possa implantar soluções inovadoras, cujo processo começa com a unificação de linguagem e de ações, para que seja otimizado na Administração municipal”, explica.

Compromisso

O secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier, responsável pela coordenação do Comitê Gestor do programa, ressalta a importância da integração de todas as secretarias municipais. “O prefeito Augusto Castro tem um compromisso com o empreendedorismo e esta parceria com o Sebrae vem justamente colocar em prática este projeto”, diz.

Para a secretária municipal de Planejamento, Sônia Fontes, esta consultoria gratuita do Sebrae se apresenta como o recomeço para o desenvolvimento do município. “Itabuna precisa sair do ponto de estagnação em que se encontra. Por isso, esse recomeço é muito importante para que tenhamos um retorno positivo no futuro”, afirma.

Também estiveram presentes no encontro com o Sebrae secretários municipais Janaína Araújo (Educação), Almir Melo Jr. (Infraestrutura e Urbanismo), Moacir Smith Lima (Agricultura e Meio Ambiente) e Helder Almeida (Departamento de Tecnologia e Inovação), além do gerente adjunto do Sebrae, Michel Lima, e a consultora Erbênia Guimarães, responsável pela estruturação da Sala do Empreendedor.