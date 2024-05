Programa “Comida no Prato” é lançado na Bahia para distribuir 2,2 milhões de refeições

O governador Jerônimo Rodrigues lançou, na manhã desta terça-feira (30), o programa “Comida no Prato”, em evento realizado na Paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos, em Salvador. A iniciativa, fruto de uma parceria com 50 organizações sociais, irá distribuir 2,2 milhões de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

O chefe do executivo baiano celebrou a oportunidade de disponibilizar orçamento para o combate à fome e afirmou que outras etapas serão elaboradas nesse intuito. “O programa não se encerra apenas com distribuição de comida. O combate à fome é permanente, na geração de emprego e no fortalecimento das atividades econômicas, geração de renda, seja na agricultura, seja na economia solidária ou nos empreendedores e nós teremos outras etapas”, ressaltou Jerônimo Rodrigues.

No evento estiveram presentes o vice-governador Geraldo Júnior, o coordenador do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, as secretárias de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis, do Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, além do secretário Osni Cardoso, do Desenvolvimento Rural (SDR) e o procurador Geral do Estado, Pedro Maia.

Tiago Pereira explicou que a primeira parcela dos investimentos já será liberada. “Vamos repassar essa semana para essas 50 organizações sociais. Elas já trabalham com produção de comida, o Estado está fazendo um aporte financeiro para que elas ampliem o número de atendimentos porque, de fato, a gente precisa alcançar quem está em situação de fome”.

O padre Jaciel Bezerra da Paróquia Divino Espírito Santo, uma das organizações beneficiadas, expressou a alegria em poder aumentar o público assistido pela instituição. “O programa conta com a bênção da igreja para ser um sucesso. Atualmente, acolhemos 300 famílias na Paróquia, e com o projeto, serão mais 200, totalizando 500 famílias.”

*Outras ações*

Na ocasião, o governador autorizou outras ações dentro da agenda de combate à fome, como hortas rurais e urbanas, investimentos nos municípios para fortalecer o sistema de segurança alimentar e nutricional. Foi publicado o Edital de Chamada Pública Comida no Prato, visando ampliar a rede de equipamentos integrados no combate à fome no estado. Além disso, recursos foram repassados para 70 municípios que integram a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Alimenta Suas, após adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e ao Programa Bahia Sem Fome.

Também foi autorizada a assinatura de quatro Termos de Colaboração do Projeto Viva Horta, com um investimento total de mais R$ 4,1 milhões, beneficiando agricultores familiares, comunidades quilombolas, povos tradicionais e associações vinculadas a projetos residenciais. Além disso, a implantação de hortas comunitárias em 70 municípios, com uma área de 2,0 hectares, foi autorizada, envolvendo um investimento de R$ 6,7 milhões.

*Programa*

O edital “Comida no Prato” faz parte da estratégia do Programa Estadual Bahia Sem Fome e será executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Com um investimento de mais de R$ 24 milhões, o governo irá alimentar famílias em vulnerabilidade social, incluindo pessoas em situação de rua, trabalhadores/as de baixa renda, desempregados/as, pessoas idosas, crianças e mães solo.

Repórter: Tácio Santos/ GOVB

Fotos: Feijão Almeida