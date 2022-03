Programa de apoio a prefeituras dá posse a nova diretoria

A Amurc, em parceria com a Uesc, realizou nesta segunda-feira (28) a cerimônia de posse da nova diretoria dos Fóruns de Secretários Municipais do Programa de Apoio Gerencial e Institucional às Prefeituras do Litoral Sul (AGIR-LS). O evento foi o último ato de Marcone Amaral como presidente da Amurc, que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa.

“Por questões eleitorais, a partir desta terça-feira (29), o nosso vice-presidente já estará na ativa, na Amurc, como presidente, fazendo valer as pautas municipalistas. Uma Associação que busca a todo tempo se fortalecer, se unir de forma suprapartidária, fazendo com que os prefeitos e prefeitas associados consigam atender às demandas da população local”, declarou Marcone.

Presente no evento, o prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann, que assumirá a presidência da Associação, destacou o empenho dos secretários municipais e o trabalho que vem sendo desenvolvido nos fóruns do AGIR.

“Nós, que estamos na ponta, buscando fazer o melhor para os nossos municípios, temos o reconhecimento da fundamental importância desse projeto, dessa parceria da Uesc, em trazer a capacitação para que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho”.

Colaboração com frutos

O trabalho desenvolvido pelo Programa AGIR-LS ganhou evidência pelos resultados alcançados nos municípios da região nos últimos anos, e foi observado pelo vice-reitor da Uesc, Maurício Moreau. “Ficamos felizes de criar essa rede de colaboração entre os prefeitos e os secretários municipais, que já têm os seus frutos e tem tido bastante valor para a comunidade regional, e extrapolando os laços regionais para o atendimento às diversas áreas em que os municípios atuam”.

Secretários municipais de vários municípios da região marcaram presença no evento e ressaltaram a importância dos fóruns para fazer frente ao fortalecimento das áreas de atuação. A cerimônia ainda contou com a participação do Pró-reitor de Extensão, Neurivado José de Guzzi, do coordenador geral do AGIR-LS, Francisco Mendes, e da consultora do Forsec, Gilvânia Nascimento, do Departamento de Educação da Uesc.

Integrantes dos fóruns

Na Assistência Social (FRAS), foi empossado como presidente o secretário de Assistência Social de Floresta Azul, Alexsandro Barreto; na Agricultura e Desenvolvimento (Freade), como presidente, o secretário de Coaraci, Edson Mathias de Oliveira; na Administração (Framsul), como presidente, o secretário de Administração de Camamu, Renivaldo Vidal; no fórum de Procuradores (Forprom), como presidente, Ubirajara dos Santos, procurador de Almadina e na Saúde (Forsems), como presidente, Jaqueline Motta, secretária de saúde de Barro Preto.