Programa Fala Mestre traz homenagem a Jorge Portugal

A partir do próximo sábado (12), professores da Rede UniFTC participam do programa Fala Mestre, que estreia na TV BandBahia. A atração é uma revista eletrônica semanal com característica multidisciplinar dedicada às discussões e descobertas nos campos da Arte, Ciência, Cultura e Educação. No comando e apresentação o professor e historiador Ricardo Carvalho, personagem presente em grandes eventos educacionais e nas produções televisivas e teatrais baianas nas últimas duas décadas.

O primeiro episódio homenageia o poeta, compositor, apresentador, ex-secretário de Cultura da Bahia e Mestre Jorge Portugal, que marcou a história da comunicação brasileira, desenvolvendo programas que aproximaram o estudante da satisfação de aprender, criando um elo entre a arte e a construção do conhecimento. Para homenagear o Mestre Portugal, os convidados de estúdio do primeiro episódio são a jornalista e diretora de TV Mira Silva e o parceiro de composições, músico, cantor e poeta Raimundo Sodré.

Dúvidas sobre faculdade?

A Rede UniFTC também será presença constante no programa Fala Mestre, em uma coluna especial e cheia de informações importantes, na teoria e prática, para auxiliar quem ainda tem dúvidas sobre sua futura faculdade e profissão.

Durante o quadro, os telespectadores também conhecerão espaços da instituição, como laboratórios, salas de aula e equipamentos utilizados nas aulas práticas, através de um giro virtual. Na primeira edição, o bate-papo será com o professor e gestor de Carreiras, Kleber Rodrigues, que falará sobre o mercado de trabalho e as alternativas para quem ainda não se decidiu sobre a carreira que deseja abraçar.

Para o idealizador do projeto, Ricardo Carvalho, o programa chega para “preencher uma lacuna, uma oportunidade de utilizar a TV aberta para transportar conhecimento de qualidade, em um formato suave e prazeroso para pessoas de todas as camadas sociais”.

Patrocinado pela Rede UniFTC, o programa Fala Mestre é uma co-produção do Escritório do Pensamento em parceria com a Pessoa Ideia e a TV BandBahia.