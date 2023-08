Programa Juventude Produtiva oferece vagas para capacitação no Senac e SineBahia

O Programa Juventude Produtiva está oferecendo cerca de 1.400 vagas, agora em agosto, para inscrições gratuitas em cursos de qualificação por meio das ações Capacitação Senac e Qualificação SineBahia. A iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) tem como público-alvo jovens de 16 a 29 anos, com o objetivo de promover a qualificação profissional visando a (re) inclusão no mercado de trabalho.

Realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, os cursos da Capacitação Senac são presenciais e oferecidos aos jovens residentes em Salvador e outros dez municípios (Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Lauro de Freitas, Lençóis, Porto Seguro, Santo Antonio de Jesus e Vitória da Conquista). Durante a vigência do projeto serão, no total, 46 turmas, com uma média 20 a 25 alunos cada, totalizando a oferta de aproximadamente 1.000 vagas.

As capacitações disponíveis dependem da localidade e incluem vagas para assistente administrativo, culinária com técnicas de congelamento, design de sobrancelha com henna, formação básica em confeitaria, espanhol básico, introdução à fotografia digital, inglês básico e recepcionista (abaixo, ver vagas disponíveis em cada região).

Os interessados devem procurar as unidades do SineBahia no município, com exceção de Lençóis onde as inscrições são realizadas no Centro Público de Economia Solidária – Cesol (Rua das Pedras, nº13, Centro). Em Salvador, as inscrições são na Unidade Central do SineBahia no Terminal de Pituaçu.

Qualifica SineBahia

O Programa Juventude Produtiva inclui outras capacitações a exemplo da Qualificação SineBahia que oferece, neste mês, 700 vagas para cursos online e presencial. Os cursos são: Estratégias de Leitura em Língua Inglesa, Redação, Libras e Telemarketing.

Além dos cursos, está sendo oferecida também oficina presencial para Elaboração de Currículo (unidade central do SineBahia no Terminal de Pituaçu) e palestra abordando Empregabilidade para Mulheres, em comemoração ao Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra as mulheres, e ao Agosto Dourado, de incentivo à amamentação.

As inscrições para o Qualifica SineBahia podem ser feitas por meio do link: flow.page/sinebahiaoficial . Outras informações e capacitação oferecidas pelo Programa Juventude produtiva, acessar www.setre.ba.gov.br e entrar no ícone Juventude Produtiva, parte inferior e direita da página.

Capacitação Senac

Alagoinhas

• Inglês Básico

• Assistente Administrativo

• Design de Sobrancelhas com Henna

Amargosa

• Recepcionista

• Culinária com Técnicas de Congelamento

• Formação Básica em Confeitaria

• Inglês Básico

Camaçari

• Inglês Básico

• Recepcionista

Feira de Santana

• Culinária com Técnica de Congelamento

• Formação Básica em Confeitaria

• Recepcionista

• Inglês Básico

Irecê

• Recepcionista

• Introdução à Fotografia Digital

• Inglês Básico

Lauro de Freitas

• Recepcionista

Lençóis

• Culinária com Técnicas de Congelamento

• Formação Básica em Confeitaria

• Assistente Administrativo

• Inglês Básico

Porto Seguro

• Formação Básica em Confeitaria

• Espanhol Básico

• Culinária com Técnicas de Congelamento

• Recepcionista

Salvador

• Formação Básica em Confeitaria

• Culinária com Técnicas de Congelamento

Santo Antonio de Jesus

• Inglês Básico

• Culinária com Técnicas de Congelamento

• Formação Básica em Confeitaria

Vitória da Conquista

• Introdução à Fotografia Digital

• Design de sobrancelha com henna

• Recepcionista em serviços de saúde

• Inglês básico

Ascom Setre