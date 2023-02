Programa Recicla Itabuna vai ampliar metas neste primeiro trimestre

A Prefeitura de Itabuna planeja novas metas para o Programa Recicla Itabuna cerca de dois anos depois do encerramento do antigo lixão, implantação do aterro sanitário certificado, por meio da CVR Costa do Cacau. Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), com o envolvimento de várias secretarias.

O programa é voltado para a geração de emprego e renda e beneficia diretamente os catadores que trabalharam por cerca de 40 anos em condições desumanas até que o prefeito Augusto Castro (PSD) decidiu fechar o antigo lixão e oferecer condições dignas a todos os envolvidos no processo.

Atualmente, o Recicla Itabuna conta com 10 ecopontos, instalados em pontos estratégicos da para o descarte dos resíduos recicláveis, um caminhão para a coleta e uma Central de Triagem, onde trabalham 54 agentes ambientais como os catadores passaram a ser denominados depois de cursos de capacitação oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).

“No ano passado foram coletadas 990 toneladas de materiais recicláveis, o que representou uma média de 90 toneladas/mês. Mas a nossa meta para esse ano é chegar a 120 toneladas/mês”, informa o coordenador do Programa Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, que também é supervisor de Projetos da SEPLAN, acrescentando que as novas metas devem ser cumpridas ainda neste primeiro trimestre.

“Agradecemos a participação de todos os setores da sociedade, setores públicos e privados, faculdades e universidades envolvidos, além da comunidade. Mas vamos dobrar o número de ecopontos e envolver a Secretaria Municipal da Educação para que possamos plantar a sementinha na mente de nossas crianças sobre a importância de cuidar da cidade, do meio ambiente e das pessoas,” enfatizou.

O presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (AACRI), Ricardo Ferreira dos Santos, comemorou a nova condição de vida oferecida aos agentes ambientais depois do Recicla Itabuna.

“Hoje trabalhamos de forma digna, somos reconhecidos pela sociedade pelo trabalho que temos, além de termos uma atividade que nos proporciona segurança. Todos estão satisfeitos com esta nova fase de nossas vidas, graças ao empenho do prefeito Augusto Castro”, concluiu.