Programa Saúde do Professor presta atendimento psicológico on-line no período de isolamento social

A Secretaria da Educação do Estado, por meio do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor, está disponibilizando uma equipe de psicólogos para atendimento on-line. O procedimento, autorizado pelo Conselho de Psicologia, visa continuar proporcionando auxílio e cuidado emocional aos educadores, considerando este momento de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.

O agendamento é feito pelo e-mail: [email protected] O professor precisa informar a matrícula, o nome, o telefone e a escola em que está lotado. O educador será direcionado a um psicólogo para a realização do atendimento, com horário marcado e de acordo com a disponibilidade da agenda.

A superintendente de Recursos Humanos da secretaria, Maria do Rosário Muricy, destacou a importância da iniciativa. “Estamos elaborando estratégias para tentar acolher nossos professores da melhor forma possível e, assim, proporcionar um retorno às aulas de forma harmônica, estruturando o campo emocional dos nossos professores, preservando a sua saúde mental e, assim, darmos continuidade ao nosso trabalho de forma presencial”, afirmou.

Sobre o programa

O Programa de Valorização e Saúde do Professor tem a proposta de reabilitar, prevenir e promover a saúde do docente, prestando assistência e apoio a esses profissionais no desempenho de suas atividades. O programa oferece serviços gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Serviço Social e Psicologia. O programa vem promovendo, ainda, campanhas, a exemplo do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio; Outubro Rosa e Novembro Azul, realizadas em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).